Colombia, entre principales destinos de migrantes que dejan Alemania

Alemania registró, según datos de 2025, 801 salidas voluntarias de migrantes con destino a Colombia, lo que convierte al país latinoamericano en la sexta nación receptora de inmigrantes que decidieron salir por su propia voluntad de la nación centroeuropea.

Los principales lugares de destino fueron Turquía (4.432), Siria (3.678) y Rusia (1.334).

Siguen a esos países en la lista de diez principales naciones de destino publicada por el ministerio alemán, Georgia (892), Irak (849), Colombia, Macedonia del Norte (479), Armenia (441), Azerbaiyán (410) y Venezuela (283).

Según indicó la BAMF en un comunicado, en total, 16.576 personas volvieron voluntariamente a su país o a un tercer estado, lo que supone un aumento de las cifras del año anterior, 2024, en el que se registraron 10.358 regresos voluntarios.

El aumento en un 60 % de los regresos voluntarios, según dijo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, constituyen parte del cambio en la política migratoria del canciller, el conservador Friedrich Merz, quien ha impulsado medidas para endurecer la llegada de inmigrantes irregulares y facilitado su salida de Alemania.

"Un 60 % más de regresos voluntarios que el año pasado. Esto es un paso importante en el cambio en la política migratoria", señaló Dobrindt en unas declaraciones transmitidas por el Ministerio del Interior de Alemania.

La administración germana apoya estas salidas con ayudas a los inmigrantes que abandonan voluntariamente el país centroeuropeo.