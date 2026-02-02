Condado de Georgia demandará al FBI por el decomiso de material electoral de 2020

Agentes del Buró Federal de Investigaciones registraron el pasado miércoles la oficina electoral del condado, cuya principal ciudad es Atlanta, en el marco de una investigación sobre esas elecciones en las que esta región fue clave para la victoria del expresidente Joe Biden (2021-2025).

La demanda que las autoridades locales presentarán hoy "impugnará la legalidad de la orden y la incautación de registros electorales confidenciales, y obligará al gobierno a devolver las papeletas confiscadas", dijo el comisionado (concejal) Marvin Arrington Jr. en un comunicado recogido por medios nacionales.

Aunque los oficiales del FBI entraron a la oficina electoral con una orden judicial, Arrington Jr. expresó que la orden de registro "era inadecuada" y "hay maneras de limitarla".

El FBI confiscó 700 cajas de material electoral que la demanda exigirá que permanezcan en el estado.

Aunque el concejal explicó que la agencia gubernamental poseía un permiso judicial para copiar los registros, sostuvo que no estaba autorizado a hacerse con las papeletas y listas de votantes físicas.

El Gobierno de Trump demandó el pasado diciembre al condado de Fulton para que entregase los registros de votación de 2020.

Trump se ha enfocado en particular en esta zona, donde las autoridades estatales lo acusaron de liderar una organización mafiosa con 18 cómplices, entre ellos su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para revertir el resultado de los comicios de 2020 en Georgia, donde perdió contra Biden.

Días antes de confirmarse su derrota, Trump llamó al secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que "encontrara 11.780 votos" que le permitieron revertir la victoria del demócrata.

En noviembre de 2025, la Fiscalía de Georgia retiró los cargos contra Trump, lo que supuso una victoria para el republicano.