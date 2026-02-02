Congreso de Argentina inicia sesiones extraordinarias con proyectos polémicos en la mesa

El proyecto que ha generado más controversia es la denominada Ley de Modernización Laboral, presentada por el Ejecutivo en diciembre pasado y que propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en el Senado, ha anticipado que el proyecto se votará antes del 13 de febrero.

Los demás proyectos aún no tienen fechas estimadas para ser debatidos, ya que dependen de la conformación de comisiones que emitan dictamen previo a su tratamiento en el recinto.

La reforma laboral, muy criticada por la oposición y las principales centrales obreras, busca establecer salarios atados a la productividad y jornadas laborales de hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

La ley de glaciares, otro de los proyectos impulsados por el oficialismo, tiene como objetivo autorizar la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares e incluye el traslado a las provincias de la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental de esa actividad.

También está previsto que se discuta el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, pendiente de ratificación parlamentaria tras su firma el mes pasado en Paraguay.

El Gobierno incluyó además a fines de enero en el temario el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca reducir a 13 o 14 años la edad de imputabilidad por delitos.

Este será el segundo período extraordinario de sesiones del Congreso argentino desde su renovación, el pasado 10 de diciembre, tras los comicios de octubre pasado en los que el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), logró aumentar de seis a 20 sus bancas en el Senado y de 44 a 95 en la Cámara de Diputados.

Durante las sesiones extraordinarias de diciembre, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, que redefine la configuración de los delitos fiscales con el objetivo de incentivar el uso de dólares atesorados por los argentinos fuera del sistema financiero.