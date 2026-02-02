Cuatro haitianos muertos en un naufragio en un río de la Guayana Francesa

Al menos siete pasajeros viajaban a bordo de esta piragua, entre ellos seis ciudadanos haitianos, todos ellos profesores que regresaban de una fiesta a la que asistieron el fin de semana.

Tres de los pasajeros fueron rescatados y atendidos por los servicios de emergencia, según anunciaron las autoridades haitianas en un comunicado.

Las víctimas fueron identificadas por Haití como Wantho Lambert, nacido el 26 de agosto de 1992 en Puerto Príncipe; Mackteison Jerome, nacido el 23 de marzo de 1995 en Aquin (suroeste); Jean Ritchy Doirin, nacido el 27 de diciembre de 1995 en Puerto Príncipe; y Vercius Rooseley Console, nacido el 27 de agosto de 1990 en Leogane (sur).

El Ministerio de Asuntos Exteriores se declaró consternado por el naufragio, rindió homenaje a las víctimas y transmitió su más sentido pésame a sus familiares.

Desde hace varias décadas, la comunidad haitiana en la Guayana Francesa es una de las más importantes de esta zona, hasta el punto de contribuir al desarrollo económico guayanés. Su llegada a la Guayana comenzó en los años 70 y se estima que su presencia representa el 30 % de la población inmigrante.