Delcy Rodríguez se reúne con la nueva encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó que Rodríguez recibió a Dogu en el palacio presidencial de Miraflores, al tiempo que compartió dos fotografías del encuentro.

Asimismo, dijo que la reunión se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

El sábado, Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas el pasado 3 de enero.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió en X dos fotografías de la diplomática en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases en el país suramericano establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que este plan de tres fases estará marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cila Flores.