Dictan prisión preventiva para hijo de princesa Mette-Marit de Noruega antes de juicio

El tribunal de primera instancia de la capital noruega accedió así a la petición de la policía y dictó prisión preventiva para Høiby hasta el 2 de marzo.

Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche y ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona.

"El tribunal considera que hay causa probable para la sospecha en los tres puntos. Es más probable que el imputado sea culpable que no culpable", señaló en un escrito el tribunal, que apunta además a que hay peligro de que Høiby pueda cometir más delitos si sigue en libertad.

El abogado del acusado, Petar Sekulic, declaró al periódico 'Dagbladet' que aún no han decidido si apelará el fallo.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, ha sido acusado con anterioridad de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria; y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø, al presentar la acusación.

El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido sólo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.

El hijo de Mette-Marit había sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto de 2024 fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.