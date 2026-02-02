Dos civiles rusos mueren en Bélgorod tras ataque de dron ucraniano contra una vivienda

"El impacto del dron contra la casa desató un incendio que provocó el derrumbe parcial de la vivienda. Los rescatistas que trabajaban en el lugar de los hechos hallaron los cuerpos de dos personas", escribió en su canal de Telegram.

Según el gobernador, la explosión de otro dron dañó los ventanales de diez apartamentos en tres edificios de esta localidad y un automóvil.

"Continúa la inspección casa a casa. Los servicios de emergencias trabajan en los lugares de los hechos", añadió.

Gladkov amplió la información en un mensaje posterior, al puntualizar que Stari Oskol fue atacado por dos drones de ala fija.

"Además sobre el distrito fueron derribados diez drones", indicó.

A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del derribo de 31 drones ucranianos de ala fija sobre territorio ruso.

El grueso de los ataques (22) tuvo lugar en la región de Bélgorod, seguida de Krasnodar (4) y Rostov (2).

También fueron derribados drones en Astracán, Briansk y Kursk.