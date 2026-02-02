Dos decenas de pequeños terremotos afectan San Francisco sin riesgo de tsunami

Los residentes de San Francisco reportaron el sismo de 4,2 que sacudió el área a las 7:00 hora local (15:00 GMT), con epicentro cercano a la ciudad de San Ramón, en el norte del estado.

Más de 4.000 personas informaron haber sentido el temblor al comienzo de la jornada laboral, según una encuesta de USGS.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) informó que no existe amenaza de tsunami a causa del terremoto de magnitud 4,2.

El movimiento telúrico se sintió incluso en lugares tan distantes como Santa Rosa, Modesto y Santa Cruz.

La serie de temblores, conocida como enjambres sísmicos, arrancó cerca de las 6:30 hora local (14:30 GMT) con un sismo de magnitud 3,9.

USGS registró casi dos docenas de terremotos de magnitud 2,5 o superior se registraron la mañana de este lunes en esa área.

La zona experimentó cientos de sismos de magnitud superior a 2,0 en noviembre y diciembre, lo que mantuvo en vilo a los habitantes de la ciudad durante semanas, según datos citados por el periódico San Francisco Gate.