EE.UU. felicita a la conservadora Laura Fernández por su victoria electoral en Costa Rica

"Estados Unidos espera colaborar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", escribió Rubio en su cuenta oficial de X.

Durante el actual mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, su Administración ha reforzado sus vínculos con gobiernos de corte conservador en la región y, en algunos casos, ha expresado su respaldo de forma explícita.

En noviembre pasado, por ejemplo, funcionarios estadounidenses pidieron abiertamente el voto a favor del presidente hondureño, Nasry Asfura, un gesto poco habitual en la tradición diplomática de Washington.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La ahora presidenta electa, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Durante la campaña electoral, Fernández defendió una mayor concentración de poder en el Ejecutivo para "destrabar" decisiones, una postura que le permitió conectar con sectores cansados de la fragmentación política, pero que también le valió críticas de la oposición y de organizaciones civiles, que advierten sobre un posible giro autoritario y un debilitamiento de los contrapesos institucionales en el país.

Con su triunfo, Fernández se convierte además en la segunda mujer en dirigir a Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014).