El Brent se desploma un 4,36 %, hasta 66,30 dólares, ante desescalada de EEUU e Irán

En su primera sesión de febrero, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 3,02 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al cierre de abril de la última sesión, de 69,32 dólares.

En cambio, hay que tener en cuenta que el pasado viernes fue la última jornada de negociación para entrega en marzo, cuando el Brent finalizó en 70,69 dólares, lo que supone un descenso del 6,21 % -o 4,39 dólares- con respecto a los precios de hoy.

Tras superar la semana pasada los 70 dólares, el Brent empezó este lunes a la baja ante la aparente desescalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos países indicaran su intención de conversar sobre el programa nuclear iraní.

También influyó en la cotización la decisión de la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, de mantener estable el nivel de su oferta el próximo mes, lo que alimenta el temor a un exceso de suministro.

El crudo llegó a ceder más de un 5 % durante la sesión, si bien fue ganando terreno después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que había cerrado un acuerdo con la India para que dejase de comprar crudo a Rusia a cambio de una reducción de aranceles, del 25 % al 18 %.

Según los analistas, otro factor que presionó el precio a la baja fue el fortalecimiento del dólar, que dificulta las compras para los agentes que operan en otras divisas.

Al margen de los picos de volatilidad por cuestiones geopolíticas, muchos analistas opinan que el precio del crudo podría caer este año, hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares, debido a un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada.