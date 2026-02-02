El Ejército de Alemania ensaya el envío de mensajes militares con globos de helio

Según informó a EFE el Centro de Comunicación Operativa de las Fuerzas Armadas de Alemania, en los ejercicios, que llevan por nombre 'Colder Iron 2026', participan un centenar de operativos y sirven "para que las tropas consoliden sus habilidades", incluidas las de transmisión táctica de mensajes, en la que se usan globos de helio.

"En 'Colder Iron' se practican los procesos de la comunicación táctica directa. Entre otras cosas, se entrena la capacidad de 'traslado de productos a distancia' (APV)", señaló el mando militar, responsable de áreas que también incluyen la información y el ciberespacio, al aludir a los mensajes enviados con globos.

Los mensajes contienen un texto informativo y un símbolo para quienes lo reciban, según los responsables de estas maniobras que comenzaron el pasado 25 de enero y finalizarán el próximo jueves.

En ese APV, los folletos de papel biodegradable se lanzan a "zonas-objetivo" previamente calculadas, emulando circunstancias de emergencia en la que haya que hacer llegar los mensajes físicamente, algo que se realiza en función de la meteorología y evitando las concentraciones urbanas.

"La región en la que ascenderán los globos depende de las condiciones meteorológicas y se adapta diariamente", señaló el Centro de Comunicación Operativa de las Fuerzas Armadas de Alemania, que no precisó los lugares exactos en Sajonia elegidos para desarrollar las maniobras.

Los mandos militares de Polonia y República Checa, limítrofes con la región de Sajonia, fueron informados de las maniobras germanas.

Polonia, país fronterizo con Bielorrusia, es una recurrente víctima de violaciones de su espacio aéreo a cargo de globos que suelen ser utilizados por traficantes de tabaco.

Esos globos, que perturban regularmente el tráfico aéreo, son considerados por Varsovia como tácticas de "guerra híbrida" coordinadas desde el flanco oriental, una región donde la OTAN refuerza su presencia frente a la amenaza de Rusia, de la que Bielorrusia es país aliado.