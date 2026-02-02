El exministro Peter Mandelson abandona el Partido Laborista británico por el caso Epstein

Mandelson, que ostenta el título de lord y fue destituido como embajador en Washington el año pasado, aparece en unos nuevos documentos desvelados por el Departamento de Justicia de EE.UU., en los que al parecer el pederasta convicto estadounidense le pagó 75.000 dólares en tres transacciones separadas entre 2003 y 2004.

Tras estas revelaciones, el exministro para Irlanda del Norte y antiguo responsable de Comercio declaró anoche que remitió una carta a la secretaria general del laborismo, Hollie Ridley, para comunicarle su renuncia a la formación, actualmente en el poder.

"Este fin de semana se me ha vinculado nuevamente con el comprensible escándalo en torno a Jeffrey Epstein y lo lamento. Las acusaciones, que considero falsas, de que me realizó pagos financieros hace 20 años, y de las cuales no tengo constancia ni recuerdo, requieren mi investigación", indicó Mandelson en la misiva.

"Al hacerlo, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación", añadió.

Al mismo tiempo, Mandelson expresó las disculpas a víctimas, cuyas voces -dijo- "deberían haber sido escuchadas hace mucho tiempo."

Los documentos de Epstein desvelados parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?".

La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".

Tras la renuncia de Mandelson del partido, un portavoz laborista declaró que el partido "se toma en serio todas las quejas y las investiga de acuerdo con nuestras normas y procedimientos".

El año pasado, Mandelson fue destituido como embajador en Washington tras salir a la luz una fotografía de él junto a Epstein y unos mensajes que mostraban la gran amistad entre ellos.