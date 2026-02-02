El Gobierno checo de Babis enfrenta una moción de censura por sus ataques al presidente

La moción, que no tiene en principio opciones de salir adelante, se presenta contra el tripartito salido de los comicios legislativos de octubre, en los que se impuso la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del primer ministro Andrej Babis.

En el Gobierno, formado hace apenas 65 días, están también el ultranacionalista SPD y el eurocrítico Motoristas.

El presidente de esta formación y ministro de Exteriores, Petr Macinka, amenazó la semana pasada al presidente checo Pavel con una campaña mediática y política si no accedía al nombramiento de Filip Turek como responsable de Medio Ambiente.

La negativa se debe a los mensajes de contenido racista, homófobo y filonazi que Turek subió a redes sociales hace años.

Unas 90.000 personas se manifestaron el domingo en todo el país en respaldo al jefe del Estado, y unas 600.000 han firmado una petición de apoyo a Pavel.

El ministro de Exteriores anunció el domingo que planea ignorar al presidente Pavel y que no planea disculparse por los mensajes amenazadores que le envió la semana pasada.

Macinka argumenta que el jefe del Estado ignora los resultados electorales y viola la Constitución al negarse a nombrar ministro a Turek, presidente de honor de Motoristas.

Paralelamente, Turek ha anunciado que demandará al presidente por negarse a aceptarle como ministro.

El jefe del Estado ha invitado a una reunión este miércoles al primer ministro Babis, quien ha hecho una llamada a la calma.

El nuevo Gobierno ha dado un giro a la política exterior, al dejar de apoyar militarmente a Ucrania para que defienda del ataque ruso, y oponiéndose al Pacto Verde europeo para luchar contra el cambio climático.