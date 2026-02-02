El hijo de Mette-Marit afronta un juicio por violación entre críticas a Casa Real noruega

La acusación a Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

A ellos habrá que sumar nuevas acusaciones de última hora contra el joven, arrestado el domingo por la noche y que ha sido imputado además por "agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona", informó este lunes la Policía de Oslo.

La Policía pedirá prisión preventiva de cuatro semanas para él ante el peligro de que cometa más delitos.

Cuando fue imputado en junio pasado, Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, la lista era de una veintena, que aumentó a 32 al hacerse pública la acusación en agosto y a 38 hace unos días, tras nuevos interrogatorios y registros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido solo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas, entre ellas varias exparejas del joven, como las "influencer" Sophie Elise Isachsen, Caroline Nitter y Anniken Jørgensen y la actriz Mia Gundersen.

El juicio, para el que se han acreditado unos 200 periodistas noruegos y extranjeros, se celebrará bajo restricciones parciales en las declaraciones de los testigos y la reproducción de material probatorio, lo que ha generado protestas de medios noruegos.

En los juzgados de Oslo no estará presente ningún miembro de la familia real ni habrá comentarios suyos sobre el proceso en las siete semanas de duración previstas, según reveló hace unos días Haakon, quien mostró su comprensión por las víctimas a la vez que reiteró que Høiby es "parte importante" de la familia.

El caso ha generado una gran atención desde que Høiby fue retenido por primera vez por la policía en agosto de 2024, después de un incidente violento en casa de una exnovia, un interés que ha aumentado tras las nuevas revelaciones sobre Epstein.

Mette-Marit pidió disculpas públicas después de que unos documentos desclasificados el viernes revelasen que visitó en 2013 la casa de Epstein en Palm Beach (EE.UU.), una de las propiedades en las que Epstein abusó de niñas menores de edad, según la Fiscalía, y que mantuvieron el contacto hasta un año después.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", señaló en un escrito Mette-Marit, lamentado su "escaso juicio" y mostrando "vergüenza".

Las nuevas revelaciones sobre la princesa, que ya había reconocido contactos con Epstein hace años, han sacudido a Noruega.

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, reiteró este lunes que espera que Mette-Marit dé más aclaraciones, al igual que otros afectados por el caso Epstein, como el exprimer ministro y exlíder del Comité Nobel de la Paz, Thorbjørn Jagland.

"Así podrá contar la dimensión de los contactos que ha habido", dijo al diario VG Støre.

Varias organizaciones de las que Mette-Marit es protectora, como la sección noruega de la Cruz Roja, han convocado reuniones sobre el caso, mientras el Partido del Medioambiente ha pedido una comisión independiente para investigar la relación de Epstein con varias personalidades de ese país nórdico.

Aunque el apoyo a la monarquía noruega sigue siendo mayoritario (70 %), más de un tercio de los ciudadanos de este país nórdico admite que su imagen de la Casa Real ha empeorado el último año, según un sondeo reciente de la televisión público NRK.

Los medios noruegos también han reaccionado con críticas por las últimas revelaciones y uno de los articulistas más reputados de Aftenposten, principal diario del país, se preguntaba hoy si Mette-Marit puede convertirse en reina después de lo ocurrido.