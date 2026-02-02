El ministro de Exteriores indio viaja a EE.UU. para desbloquear el diálogo comercial

El Gobierno indio confirmó en un comunicado que, durante la visita de dos días, el jefe de la diplomacia mantendrá encuentros con altos representantes de la Administración Trump, mientras ambos países tratan de avanzar hacia un acuerdo comercial cuyo contenido y calendario siguen sin concretarse públicamente.

Aunque el motivo oficial del viaje es la sesión inaugural del Consejo Ministerial de Minerales Críticos, prevista para el miércoles y centrada en las cadenas globales de suministro frente al dominio de China, la cita también servirá como espacio clave para abordar las tensiones acumuladas en los últimos meses entre Nueva Delhi y Washington.

El trasfondo de las conversaciones es el régimen de aranceles del 50 % impuesto por Estados Unidos a productos indios desde agosto de 2025, que incluye penalizaciones vinculadas a las importaciones de petróleo ruso por parte de la India y que han afectado de forma significativa al comercio bilateral.

El diálogo entra ahora en una nueva fase, después de que la India haya reducido significativamente sus compras de crudo a Moscú y busque en Venezuela la alternativa indispensable para evitar las penalizaciones comerciales de Washington.

La visita de Jaishankar, la primera al país en lo que va de año, da continuidad a los contactos mantenidos con Rubio desde comienzos de enero, cuando ambos hablaron por teléfono para explorar la posibilidad de un encuentro este mes.

A lo largo del último año, ambos han coincidido en varias ocasiones, tanto en reuniones bilaterales como al margen de foros multilaterales, entre ellos la Asamblea General de la ONU, encuentros del G7 y las reuniones del Quad, abordando no solo el acuerdo comercial, sino también cuestiones relacionadas con defensa, energía, cooperación nuclear y seguridad en el Indopacífico.