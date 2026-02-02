El petróleo de Texas cae un 4,7 % ante futuras conversaciones nucleares entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 3,07 dólares con respecto al cierre anterior.

Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, informaron de que las conversaciones entre EE.UU. e Irán se iniciarán en los próximos días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con un ataque en varias ocasiones si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

Ambos países mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo, pero terminaron cuando Washington bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán.

EE.UU. ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

El aumento de las tensiones entre ambos países mantuvo una prima de riesgo geopolítico en el mercado de crudo durante la mayor parte de la semana pasada, pues los operadores temían una posible interrupción en el suministro, según apunta el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

Por otro lado, también presionó hoy a los precios un dólar más fuerte, después de que Trump nombrara a Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).

En el plano doméstico, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, a pesar de la subida de los precios del crudo, motivada, en gran parte, por la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán.