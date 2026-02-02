El petróleo de Texas cae un 5,2 % tras conocerse que Irán y EEUU reanudarán conversaciones

A media sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 3,40 dólares respecto al cierre anterior.

Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, informaron de que las conversaciones se iniciarán en los próximos días.

"Hasta el momento, no se ha decidido el lugar ni la fecha de esta reunión, y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre (el ministro iraní de Exteriores Abás) Araqchí y (el enviado especial para Oriente Medio Steve) Witkoff", indicó la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima.

El crudo de Texas ha registrado importantes subidas en los últimos días impulsado por las tensiones entre Washington y Teherán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con un ataque en varias ocasiones si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos países mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo, pero terminaron cuando Washington bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán.

EE.UU. ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Según Trump, los barcos estadounidenses más poderosos se encuentran ahora en la región y llegó a afirmar que la flota es más poderosa que la que desplazó frente a las aguas de Venezuela.

Además, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, a pesar de la subida de los precios del crudo, motivada, en gran parte, por la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán.