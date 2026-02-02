El presidente Bukele le desea "éxito" a Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

Bukele llamó por teléfono a Fernández y le deseó "el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", según publicó en su cuenta de X.

La llamada se realizó antes de confirmarse que la candidata oficialista, del derechista Partido Pueblo Soberano, es la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras escrutadas el 69,4 % de las mesas, según los resultados el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

