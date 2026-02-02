El presidente de Portugal invita a León XIV a visitar el santuario de Fátima en 2027

Tras el encuentro, el mandatario luso señaló a medios portugueses que, fiel a su estilo directo y parco, el papa no ha dado una respuesta definitiva de forma inmediata.

"No ha dicho que sí inmediatamente", explicó Rebelo de Sousa, aunque añadió que mantiene la "esperanza" tras haber formalizado la invitación.

El presidente describió a León XIV como un líder de intervenciones muy breves, directas y precisas que suele comunicarse en inglés.

"En muchos casos, para ahorrar tiempo, asiente con la cabeza o muestra un gesto de acuerdo", detalló sobre la sobriedad del actual pontífice.

Rebelo de Sousa recordó que el fallecido papa Francisco también se mostraba cauteloso ante este tipo de propuestas: "El papa Francisco no dijo que sí, en parte porque en ese momento tenía otras dos invitaciones alternativas y no tenía intención de aceptar ninguna".

Francisco fue un devoto ilustre de Fátima; visitó el santuario en 2023 con motivo de su viaje a Portugal para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, y también estuvo en 2017 cuando se canonizó a dos de los niños pastores portugueses que, según la tradición católica, vieron a la Virgen 100 años atrás en ese lugar.

Tras su audiencia con León XIV, el mandatario portugués se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, el cardenal Paul Richard Gallagher.

Durante estas conversaciones en la Secretaría de Estado se abordaron "las dolorosas consecuencias y los daños causados por la tormenta Kristin", según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Asimismo, ambas partes destacaron el "mutuo aprecio" por las sólidas relaciones bilaterales y las buenas relaciones entre el Estado portugués y la Iglesia local.

"Por último, se hizo referencia a la situación sociopolítica nacional e internacional, con especial atención a los países lusófonos, destacando la importancia de un compromiso constante en apoyo de la paz en el mundo", se indica en la nota.