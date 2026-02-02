El presidente surcoreano tilda el Grammy de 'K-Pop Demon Hunters' como un "valioso logro"

"El tema principal 'Golden' de 'K-pop Demon Hunters' ha escrito una nueva página en la historia del K-Pop al recibir el premio a la mejor canción para medios visuales en la ceremonia de los Premios Grammy", dijo Lee en una publicación en X.

El presidente surcoreano destacó que es la primera vez que un compositor o productor de K-Pop gana un Premio Grammy, felicitando a los ganadores, los surcoreano-estadounidenses Ejae (cantante principal del tema) y Teddy, productor que ha trabajado con figuras como Blackpink, así como al productor surcoreano 24.

"Por encima de todo, el logro de hoy ha sido posible gracias a los equipos de producción y a las personas relacionadas que han sudado tras bambalinas", dijo Lee, transmitiendo sus felicitaciones por "este valioso logro alcanzado en el escenario de mayor prestigio del mundo, con el que sueñan todos los músicos".

'K-Pop Demon Hunters' también figuraba en las categorías de mejor canción del año, mejor interpretación pop de dúo/grupo y mejor grabación remezclada, lo que en su momento representó la primera vez en la historia que un grupo de K-Pop femenino (ficticio o real) recibe una nominación en una de las cuatro categorías principales de los Grammy.

'Golden' no se llevó el premio principal a canción del año, pese a haber arrasado previamente en otros certámenes internacionales durante la temporada, como los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards, donde la película fue galardonada como mejor filme animado y el tema principal como mejor canción original.

El premio a mejor canción para medios visuales no se encuentra entre los principales y se otorga en una ceremonia previa a la gala.

El resultado ha abierto interrogantes sobre si el fenómeno logrará mantener su racha de éxito en los Premios Óscar, donde 'Golden' está nominada a mejor canción original y el filme a mejor largometraje animado.

'K-Pop Demon Hunters' trata sobre un grupo femenino de K-pop que persigue demonios míticos y se convirtió el pasado agosto en la película más vista de la plataforma de contenidos en línea Netflix.

La banda sonora de la cinta, producida por Sony Pictures Animation, encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con 'Golden' liderando durante semanas la lista de éxitos en Estados Unidos de Billboard.