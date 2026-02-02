El tiempo frío en Europa eleva el precio del gas natural el 40 % en enero

En concreto, el precio del gas natural TTF en Europa pasó de cotizarse al acabar el año pasado a 29,482 euros el megavatio hora (MWh) y cerró enero a 40,705 euros/MWh, cuya diferencia implica una subida del 38,07 % en ese período.

Con las tormentas atlánticas y el desprendimiento de masas de aire frío polar sobre el Viejo Continente, el precio del gas en Europa, que venía de negociarse a 26,55 euros el megawatio hora el 11 de diciembre pasado (precios de abril de 2024), se encareció y su cotización ronda niveles de junio pasado.

Sin embargo, este lunes por la mañana perdía casi el 13 % y se cambiaba a 34,74 euros/MWh.

En Estados Unidos, el gas Henry Hub subió ese mes algo más del 18 % y terminó en 4,354 dólares por millón de unidades térmicas británicas(MMBtu), cuando el año pasado concluyó en 3,686 dólares MMBtu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poco antes de la llegada de la tormenta Fern a Estados Unidos (aterrizó el 23 de enero), el precio del gas natural en ese país experimentó subidas del 50 % en las dos primeras sesiones de esa semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El analista de la empresa de trading IG Sergio Ávila comenta que la evolución del precio del gas natural, especialmente en Estados Unidos, se ha debido sobre todo a un "rally de frío, no de ciclo" por "una irrupción de frío extremo ligada al vórtice polar y a una oscilación Ártica negativa".

En su opinión, se trata de unos precios que evolucionan según "el clásico "weather trade": demanda de calefacción al alza, modelos que se vuelven más fríos de golpe y cobertura de cortos, pero advierte de que la producción de gas natural sigue alta y que apenas ha descendido la exportación del licuado.

"Eso significa que el movimiento -del precio del gas- está dominado por expectativas de consumo, no por un shock de oferta", precisa.

El director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, explica que "los picos de precios a ambos lados del Atlántico han sido feroces, provocados por el frío invernal y probablemente sobrealimentados por la dinámica especulativa en el mercado de futuros".

Además, señala que "estos picos no son ajenos al gas natural, un mercado más propenso a los riesgos climáticos y a las fluctuaciones de sentimiento que otros", y añade que "el amplio almacenamiento en EE.UU. debería absorber cualquier aumento repentino de la demanda relacionado con la ola de frío".

Para la responsable de materias primas de la gestora de fondos Vontobel AM, Kerstin Hottner, los precios del gas natural Henry Hub han estado condicionados por las previsiones meteorológicas en Estados Unidos.