Empresarios y expresidentes piden a gobierno de Fernández construir desde la democracia

La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, escribió en sus redes sociales que "los resultados electorales se respetan y, dada la solidez de nuestro sistema, son indiscutibles", aunque señaló que "las mayorías electorales por más avasalladoras que resulten, no son patente de corso para silenciar a las minorías ni para sofocar las voces disidentes".

"Es un momento difícil para quienes hoy hemos perdido, les animo a no bajar la guardia. Con el mismo fervor y convicción de los últimos días, deberemos respaldar a las fracciones de la oposición para que ejerzan su papel de contrapeso", afirmó Chinchilla.

El exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien llegó al poder por el centroizquierdista Partido Acción Ciudadana, indicó en sus redes sociales que "en democracia también hay un lugar esencial para que la oposición y sus derechos se respeten y sirvan de contrapeso a un régimen cuya autoridad, aún cuando esté refrendada en las urnas, no es un cheque en blanco ni lo ubica por encima de la Constitución ni las leyes de la República".

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y que asumirá el cargo el próximo 8 de mayo, ganó las elecciones del domingo en primera vuelta con el 48,33 % de los votos y obtuvo al menos 30 de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a fortalecer la "vocación de diálogo que ha distinguido históricamente a Costa Rica como una de las democracias más longevas y estables de América Latina".

“El país podrá avanzar de manera decidida en la agenda de competitividad, abordando retos prioritarios como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la necesidad de fortalecer nuestra matriz limpia de generación eléctrica”, dijo el presidente de la CICR, Sergio Capón.

La Fundación Costa Rica Canadá también destacó que es "momento de unir al país, dejar atrás diferencias y enfocarse en construir juntos una Costa Rica más próspera e inclusiva".

"La Fundación confía en que la agenda de vivienda ocupe un lugar prioritario dentro de las políticas públicas venideras. Miles de familias que hoy carecen de una casa digna necesitan condiciones reales para avanzar, estabilizarse y mejorar su calidad de vida", detalló la fundación en un comunicado de prensa.

Además, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reiteró su "plena disposición a trabajar de manera articulada y constructiva con el futuro gobierno de la señora presidenta Fernández Delgado, con el objetivo común de fortalecer la democracia, impulsar la competitividad del país, generar empleo formal y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses".

El Colegio de Médicos y Cirujanos felicitó a la presidenta electa y resaltó que las políticas públicas en salud deben sustentarse en la evidencia científica, la investigación y el análisis técnico, como base para la toma de decisiones que garanticen sistemas de salud sólidos, eficientes y centrados en las personas.