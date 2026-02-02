España celebra la reapertura del paso de Rafah, aunque lo ve un logro "muy insuficiente"

La reapertura del paso de Rafah es un aspecto esencial de la segunda fase de la tregua auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que el cruce es visto como una vía de salvación para muchos palestinos y la única conexión real del territorio gazatí con el exterior.

En declaraciones a la televisión regional de Cataluña, Albares destacó que se trata de "una buena noticia", aunque todavía es un paso "muy insuficiente" ya que se prevé la circulación "exclusivamente de personas".

"Exigimos que se abran todos los pasos de cruce terrestre para que entre de manera masiva la ayuda humanitaria", remarcó el ministro, que condenó "de manera rotunda" la decisión de las autoridades israelíes de imponer el cese de las actividades de Médicos Sin Fronteras (MsF) en Gaza.

Según denunció el responsable de la diplomacia española, además, "el alto el fuego se está violando de manera recurrente" y "sigue habiendo muchísimos muertos".

Por otra parte, celebró el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela como "una buena noticia" y explicó que el pasado sábado habló con el canciller venezolano para expresar su posición.

España, aseguró Albares, está "dispuesta a acompañar" el proceso hacia una solución "pacífica y democrática" en Venezuela, que no debe venir "impuesta desde fuera", sino que "tiene que ser venezolana".

Reiteró asimismo su apuesta por "avanzar" hacia un ejército europeo, con una industria de defensa integrada, que permita reforzar la "soberanía" y la "independencia" de Europa y evitar así que pueda ser objeto de "coerción comercial o militar".

Europa debe ser capaz de defender sus valores "de democracia y derecho internacional", dijo, "frente a la extrema derecha global", que quiere "dividir y debilitar" a los Veintisiete.