España condena la decisión de Israel de prohibir a Médicos sin Fronteras seguir en Gaza

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo recuerda al Gobierno israelí su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y sus compromisos internacionales para reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de todos los seres humanos.

Para el Gobierno, la labor de las organizaciones no gubernamentales humanitarias internacionales, especialmente las de ámbito sanitario como MsF, son imprescindibles para aliviar la dramática situación sanitaria de la población gazatí en la Franja de Gaza.

"Prestan una ayuda insustituible en servicios que salvan vidas en Gaza y Cisjordania", afirma e insiste en que estas ONG son esenciales para enfrentar la "catastrófica" situación humanitaria en la Franja, donde los palestinos están sometidos a "una violencia insoportable".

Médicos sin Fronteras saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el próximo día 28 por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, según anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos.

El ministerio acusa a la ONG de cambiar "abruptamente" su posición respecto a la exigencia de entrega de las listas de sus trabajadores en la Franja de Gaza, algo que rechazan estas organizaciones, que temen por la seguridad de sus empleados gazatíes.

Por su parte, MSF acusó a Israel de obligar a las ONG internacionales a "exponer a su personal o interrumpir la ayuda médica esencial".

Desde el 1 de enero, Israel no ha permitido la entrada de ningún miembro internacional ni suministros de la ONG a la Franja de Gaza.