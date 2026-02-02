España condena los continuos ataques de Israel en Gaza y urge a cumplir el alto el fuego

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español señaló que todas las partes deben comprometerse con el cumplimiento del alto el fuego y evitar "todo obstáculo" para avanzar en la fase II del plan de paz para Gaza.
España ha ratificado así "su firme compromiso con la paz y la estabilidad" y trabaja con sus socios regionales para que se cumpla la resolución 2803 de Naciones Unidas y la Declaración de Nueva York, que permitirán alcanzar "una solución duradera al conflicto" basada en la solución de los dos Estados.
En un nuevo ataque israelí en Gaza, el Ejército ha matado este lunes a un cuarto palestino, después de que fallecieran otros tres más en varios ataques, entre ellos un niño de tres años.