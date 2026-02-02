España expresa su pésame a Filipinas por el naufragio mortal de un ferri al sur del país

Madrid, 3 feb (EFE).- El Gobierno de España ha expresado en la noche de este lunes su "más sentido pésame" al pueblo y al Gobierno de Filipinas por las víctimas del naufragio del ferry MV Trisha Kerstin 3, que tuvo lugar el pasado 26 de enero en el sur del país y que se ha cobrado la vida de al menos 29 personas.