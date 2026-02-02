España proyecta un centro de IA y ciberdefensa de referencia internacional

Las instalaciones albergarán un puesto de mando permanente para defender los intereses de España en y desde el ciberespacio; y un complejo de 22.000 metros cuadrados con cuatro plantas diseñado para 1.000 militares, explicó este lunes en un encuentro informativo el jefe del MCCE, vicealmirante Francisco Javier Roca.

Además, contará con un edificio Cyber Ranger, un campo de adiestramiento virtual de 10.000 metros cuadrados.

España ha sido designada por la OTAN para proporcionar esta capacidad única y a finales de este año ya se empleará parte de la infraestructura para desarrollar el mayor ejercicio cibernético de la alianza militar.

El vicealmirante español argumentó que, hoy en día, es imposible defender la seguridad nacional sin la IA. "No se pueden combatir las amenazas del futuro con las armas y capacidades del pasado", advirtió.

Por ello, el MCCE ha fundado un centro de referencia de IA para investigación, experimentación y aplicación de esta herramienta en beneficio de las ciberoperaciones.

Además, España es el único país del mundo que va a disponer de un 'sistema de combate' para operaciones en el ciberespacio. El contrato se ha adjudicado a la empresa tecnológica Indra y tiene un plazo de ejecución de tres años.

"El ciberespacio es el sistema nervioso de la seguridad nacional", incidió el jefe del MCCE, al argumentar que quien controle este dominio y limite la libertad de acción del oponente dominará la contienda y ganará la guerra antes de que empiece.

El MCCE, integrado en el Estado Mayor de la Defensa, es la unidad responsable de dirigir y ejecutar las operaciones militares en el ciberespacio y garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas de España en el mismo. Su personal se triplicará para llegar a 1.500 efectivos hasta 2030.