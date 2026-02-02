España transmite a Irán su condena por la "violenta represión" de las protestas

Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores confirmaron a EFE este lunes que el embajador, Antonio Sánchez-Benedito, aprovechó su presencia en una reunión de representantes diplomáticos europeos convocada por las autoridades iraníes.

Irán convocó entre el domingo y el lunes a todos los embajadores de los países de la Unión Europea con presencia el país después de que la UE declaró la pasada semana como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

"El embajador de España, al igual que el resto de los embajadores de la Unión Europa, ha sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, ocasión que fue aprovechada para reiterar la condena por la violenta represión durante las manifestaciones", indicaron las fuentes.

En este contexto, el Gobierno iraní anunció que está estudiando acciones y medidas de represalia por la decisión de la UE, que ha calificado de "ilegal, injustificada y gravemente errónea".

En reacción a la decisión europea del jueves pasado, con un acuerdo de los 27 Estados de la UE, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, anunció que esta institución había declarado terroristas a los ejércitos de los países europeos, en una medida recíproca establecida en la legislación iraní.

El Gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 muertos en la represión de las protestas de finales de diciembre y comienzos de enero, pero las organizaciones de derechos humanos apuntan a que ascienden a decenas de miles.