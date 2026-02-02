"Estoy a tu servicio, cásate conmigo", le dijo Sarah Ferguson a Epstein en un correo

"Estoy a tu servicio, cásate conmigo", escribió la exmujer de Andrés en un intercambio de correos electrónicos con Epstein, de acuerdo con los últimos documentos del caso divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. la semana pasada.

En los correos de 2009, la entonces duquesa de York le informa con entusiasmo a Epstein sobre las posibles oportunidades que se han presentado para sus marcas comerciales y libros.

"En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado", escribió Ferguson.

Al año siguiente, otro correo electrónico de la exmujer de Andrés a Epstein

"Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi cariño, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo", escribió Ferguson.

El fin de semana Andrés volvió a ser acusado por una mujer de haber organizado en 2010 el viaje de una joven de 20 años a su residencia de Royal Lodge, en los terrenos de la finca del castillo de Windsor.

El abogado de la mujer -cuya identidad no ha trascendido- le dijo a la cadena BBC que en ese supuesto encuentro, el entonces príncipe y duque de York, ahora despojado de sus títulos, pasó la noche con la joven y al día siguiente la acompañó a tomar té en el mismo Palacio de Buckingham.

Además, los medios divulgaron el fin de semana una fotografía comprometedora donde Andrés aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.