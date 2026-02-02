Expertos creen que humedales europeos e iberoamericanos pueden intercambiar "aprendizajes"

El documento 'Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025' del Convenio de Ramsar -tratado internacional para la conservación de estos hábitats- advierte de que pueden perder hasta un 20 % de su superficie de aquí a 2050 y con ella el sustento de aproximadamente un 40 % de las especies de fauna y flora que dependen de ellos, si no se aplican medidas de protección urgentes.

Los investigadores analizaron 11 tipos de humedales a nivel global: pastos marinos, bosques de algas, arrecifes de coral, estuarios, bajos de marea, marismas saladas, manglares, ríos y arroyos, lagos, marismas y pantanos interiores y turberas.

Su conclusión es que la mayor parte de estos espacios naturales en Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica se encuentran, en general, "en buen estado" pero los de África e Iberoamérica cuentan con un número mayor de humedales "en mal estado".

Además, el porcentaje de países que informaron de un deterioro en el estado de sus humedales aumentó de un 31,8 % a 41,5 % entre 2011 y 2021 mientras que los que anunciaron mejoras disminuyó de 22,7 % a 14,4 % en el mismo período.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Europa tiene marcos normativos y financiación más robustos, pero también una historia más larga de drenaje y canalización”, ha indicado el investigador del Instituto Humboldt y representante de Colombia ante Ramsar, Ronald Ayazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste, Iberoamérica conserva "extensiones enormes con alta naturalidad", aunque afronta problemas como la "expansión agropecuaria y un control territorial débil en algunos contextos".

Sin embargo, Ayazo está convencido de que existen experiencias replicables a ambos lados del Atlántico como por ejemplo los métodos europeos de conservación y gestión de humedales que podrían adaptarse a los países hispanoamericanos, incluyendo el establecimiento de metas legalmente vinculantes de restauración y el desarrollo de políticas nacionales similares al Plan Estratégico de Humedales 2030 de España.

"Un énfasis fuerte en Europa es devolverle funcionamiento a los ríos: remover barreras obsoletas, recuperar conectividad longitudinal y lateral y, con ello, avanzar hacia la meta de al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre para 2030", añade, un factor que en el caso americano sería "clave" porque "canalizaciones, diques y rectificaciones han desconectado planicies de inundación y degradado humedales asociados".

También destaca la importancia de las estrategias de rehumidificación de turberas como medida climática y de biodiversidad, dado el potencial de estos ecosistemas para la captura de carbono: en el caso de Iberoamérica "estos sistemas apenas están siendo reconocidos e identificados", igual que sucede con humedales menos visibles como los asociados a las dunas costeras.

El no reconocimiento de los humedales más pequeños es otro problema que se evidencia en Europa, ha explicado la investigadora responsable del programa de agua en WWF España, Teresa Gil.

"Hay humedales pequeños, por ejemplo en las Islas Baleares, que no están protegidos porque se pueden ver como grandes charcos", apunta, por lo que sería necesario "generar sistemas de gobernanza a nivel municipal para su cuidado y es algo que hoy en día no vemos".

En ese sentido, Iberoamérica ofrece algunos ejemplos valiosos en materia de gobernanza territorial con enfoque comunitario.

Ayazo defiende que "el liderazgo de comunidades ribereñas e indígenas son claves para sostener procesos de restauración a largo plazo” en estos espacios.

Un ejemplo es La Mojana, en el Caribe colombiano, donde la rehabilitación de un complejo de humedales se apoya en acuerdos de conservación, empleo formal, fortalecimiento de capacidades y monitoreo social y ecológico participativo.