Exportaciones salvadoreñas suman 6.428 millones de dólares en 2025, un 1,9 % más que 2024

Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el monto alcanzado el año pasado es superior en 117,05 millones de dólares a los 6.311,47 millones de dólares del mismo lapso de 2024.

Del total de las exportaciones entre enero y diciembre pasado, 5.289,17 millones corresponden a la industria manufacturera.

Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.

El Salvador fue uno de los países a los que Estados Unidos impuso un arancel del 10 %, que entró en vigencia el pasado 1 de agosto.

No obstante, los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron a finales de del pasado enero el primer "acuerdo de comercio recíproco en el Hemisferio Occidental" que, entre otros puntos, supone la eliminación de aranceles para "fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras", según informó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.

Por su parte, las importaciones crecieron cerca de un 13 %, pasando de 15.804,07 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 a 17.848,32 millones en el mismo período de 2025, una diferencia al alza de 2.044,25 millones de dólares.