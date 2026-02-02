Fiscalía de Nigeria acusa de terrorismo a 9 sospechosos de matar a 150 personas en 2025

Según informaron medios locales, los acusados se declararon no culpables de todos los cargos ante el Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital nigeriana, incluido el de participar a sabiendas en reuniones celebradas entre mayo y junio de 2025 para planear el ataque.

En un comunicado de la Fiscalía difundido este domingo y recogido por medios locales, el Ministerio Público indicó que la comparecencia ante la corte se produciría tras "una minuciosa investigación y la colaboración de agencias gubernamentales".

Entre los sospechosos se encuentran Ardo Lawal Mohammed, Muhammadu Saido, Alhaji Haruna Abdullahi, Yakubu Adamu, Muhammed Musa, Abubakar Adamu, Shaibu Ibrahim, Saleh Mohammed y Bajo Jibrin, y todos ellos serán enviados al Centro Correccional de Kuje (cerca de Abuya) hasta el inicio del juicio, fijado para los próximos 26 y 27 de febrero.

Aunque inicialmente se incluyó a diez acusados, el fiscal general, que es también el ministro de Justicia, Lateef Fagbemi, solicitó eliminar a uno de ellos e informó al tribunal de que llamará a ocho testigos durante el juicio.

Hombres armados perpetraron el ataque el 13 de junio de 2025 en la localidad de Yelawata. Entonces, en fotografías y vídeos difundidos en redes sociales, que EFE no pudo verificar, se veían cuerpos de adultos y niños quemados y viviendas destruidas. Entre las víctimas, había algunas personas desplazadas.

Amnistía Internacional (AI) confirmó inicialmente que más de 100 personas habían sido asesinadas en el asalto, pero los supervivientes cifraron más tarde en unos 150 los fallecidos.

El estado de Benue se encuentra en la zona que divide el norte y el sur del país, un territorio que ha sido escenario de choques por los recursos naturales y tensiones étnicas y religiosas.

Así, en esta zona se da un conflicto entre pastores de la etnia fulani -principalmente musulmanes-, que buscan tierras de pastoreo para su ganado, y agricultores -mayoritariamente cristianos-, que necesitan tierras cultivables.

Por otro lado, algunos estados, sobre todo del centro y el noroeste del país, sufren incesantes ataques de bandidos, como se conocen en el país a los grupos armados que realizan secuestros y robos y a los que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".