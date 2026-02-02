Fiscalía europea golpea en Lituania a red que revendía en UE coches siniestrados en EE.UU.

"La investigación, con el nombre en clave 'Nimmersatt', se extiende desde EE. UU. hasta Rusia, con vínculos con Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido, así como con doce países de la UE dentro de la zona EPPO: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y España", indicó la Fiscalía Europea en un comunicado.

Además de cometer un "fraude masivo del IVA", las operaciones de esta "amplia red criminal" suponen "graves riesgos para la seguridad de los consumidores europeos, que compran sin saberlo coches peligrosos a precios elevados", agregó la Fiscalía comunitaria.

La operación, la segunda oleada contra la misma organización, ha contado con la colaboración de agentes del Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania, investigadores de la Oficina de Investigación Fiscal de Alemania en Dresde y Europol, indicó la EPPO.

La primera serie de registros y detenciones tuvo lugar en abril de 2025, cuando fueron arrestados los "principales cabecillas de la organización criminal y los directivos de las empresas implicadas".

Los agentes practicaron entonces 200 registros y detuvieron a diez personas, además de interrogar a otros dieciocho sospechosos, todos ellos de nacionalidad lituana.

Entonces se incautó una gran cantidad de información y se identificó a nuevos integrantes de este grupo criminal, lo que ha dado lugar a las capturas actuales, que se elevan a 5 detenidos y a otras veinticinco personas arrestadas para ser interrogadas.

En los últimos cinco años, se cree que algunos de estos presuntos comerciantes encargaron vehículos para su reventa por un valor de 45 millones de euros, señaló la EPPO.