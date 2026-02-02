Frente frío del hemisferio norte intensifica las lluvias y oleaje en el Caribe colombiano

"Un frente frío del hemisferio norte ha sido el causante del incremento de la inestabilidad atmosférica en el norte del país en los últimos días", señaló el meteorólogo Daniel Useche, al detallar que este fenómeno ha tenido un impacto significativo en el Caribe colombiano, donde las lluvias han provocado inundaciones, crecientes de ríos y emergencias en varios departamentos.

En el noroeste, departamentos como Antioquia reportan emergencias por lluvias en 13 municipios, mientras que en Córdoba las autoridades adelantan una operación humanitaria para atender a más de 13.000 familias afectadas en 17 municipios por inundaciones y desbordamientos de ríos.

Useche precisó que el frente frío no ha actuado de manera aislada, sino en combinación con otros factores atmosféricos que han intensificado las precipitaciones en amplias zonas del país.

"Hemos tenido una combinación de sistemas: por el norte, el avance del frente frío del hemisferio norte, y por el sur, un importante ingreso de humedad desde la Amazonía brasileña, además de una zona de baja presión que domina el noroeste del territorio nacional", explicó.

El experto indicó que este conjunto de condiciones ha favorecido cambios en la presión atmosférica y en la circulación de los vientos, así como la formación de nubosidad persistente, lo que ha amplificado las lluvias incluso en regiones "donde enero suele ser un mes seco, con incrementos de entre el 70 % y el 90 % frente a los promedios históricos para esta época del año".

Las precipitaciones también han generado alertas en zonas urbanas y costeras, como en Cartagena de Indias, donde las autoridades mantienen restricciones por lluvias persistentes y fuerte oleaje, en medio del monitoreo permanente de las condiciones marítimas y atmosféricas.

En ese contexto, la Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta meteomarina para el Caribe colombiano, al advertir sobre vientos de entre 46 y 55 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros, con picos que podrían alcanzar los cuatro metros este lunes.

La entidad no descartó la ocurrencia de mar de fondo y posibles desbordamientos costeros este lunes y martes, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad durante actividades náuticas y recreativas.

Según el Ideam, hacia mediados de esta semana se espera una tendencia a la disminución de las lluvias en el norte del país, así como en los Llanos Orientales y la Amazonía, mientras que las precipitaciones podrían mantenerse en el Pacífico y en sectores del oeste y sur de la región andina, como suele suceder en esta época del año.