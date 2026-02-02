Fuerzas de Haftar denuncian ataque en Libia en la frontera con Níger que deja tres muertos

Un comunicado del LNA señaló que el ataque -atribuido a grupos armados vinculados a organizaciones terroristas-, se produjo durante la madrugada del pasado sábado y fue perpetrado de "forma simultánea" contra tres pasos fronterizos con Níger, el Al Thummah, la zona de Wadi Baghra y el área de Al Safdour.

Además, las fuerzas de Haftar -que controlan el este de Libia, dividida desde 2014- indicaron que los atacantes, que capturaron a otros militares cuyo número no fue precisado, huyeron hacia territorio nigerino, mientras aseguraron que las operaciones de búsqueda y vigilancia "continúan en marcha".

Según el mando militar, el ataque -que las fuerzas de Haftar calificaron de "fuera de la ley"- se llevó a cabo después de que sus este lograra cortar recientemente las rutas de suministro y contrabando, lo que supuso "duros golpes" para los grupos a los que calificó de contrabandistas.

Las autoridades militares indicaron que, tras lo que consideraron como un "acto hostil" apoyado por "entidades hostiles", sus fuerzas lograron asegurar "completamente" las zonas afectadas, mientras que mantienen en marcha operaciones de búsqueda y vigilancia.

Las fuerzas de Haftar aseguraron haber "eliminado" a varios actores del ataque y "capturado" a otros, sin precisar cifras, y aseguraron "responder con toda su fuerza" a cualquier intento de desestabilizar la zonas que controlan.

Libia es un país dividido entre el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que controla el oeste del país, reconocido internacionalmente y radicado en Trípoli, y un Ejecutivo paralelo, con sede Bengasi, que administra el este y parte del sur de Libia, controlado por Haftar.