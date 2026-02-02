FundéuRAE: “Texas”, grafía y pronunciación adecuadas

A veces se encuentran en noticias frases como “¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Tejas?”, “El circuito se sitúa cerca de Austin, Tejas” o “Un juez federal de Tejas ordena liberar al niño de 5 años y a su padre”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, la escritura recomendada del nombre de este estado norteamericano es “Texas”, con “x”, y su correcta pronunciación es /téjas/, no /téksas/. Su gentilicio es “texano”. Esta misma obra señala que también son válidas las grafías con “j”: “Tejas” y “tejano”.

Por tanto, los ejemplos del principio, si bien no se consideran incorrectos, habría sido preferible escribirlos del siguiente modo: “¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?”, “El circuito se sitúa cerca de Austin, Texas” y “Un juez federal de Texas ordena liberar al niño de 5 años y a su padre”.

Cabe recordar que, según la obra académica mencionada anteriormente, referido al pantalón vaquero, la única grafía adecuada es “tejano”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.