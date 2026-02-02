Gobierno español logra que retiren más de 100 anuncios de alojamiento en Palestina ocupada

Seis de las siete plataformas han retirado los anuncios y la séptima aún no lo ha hecho, de manera que se han eliminado 108 de los 138 anuncios señalados, informó este lunes el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la televisión pública española.

Esta publicidad se considera ilícita según el real decreto ley aprobado por el Gobierno español, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, y es uno de los aspectos señalados por la relatora de Naciones Unidas en su informe sobre la economía del genocidio.

En sus declaraciones, Bustinduy recordó que España aprobó una ley de embargo a Israel que incluye la prohibición de comerciar con los territorios palestinos ocupados.

El ministro celebró que apenas un mes después del requerimiento se hayan retirado el 80 % de los anuncios e informó de que algunos no sólo se han eliminado para su oferta en España, también para otros países.

"Es un paso pequeño, pero es un paso importante porque España también manda un mensaje" de que está aplicando y cumpliendo la legislación internacional, dijo.

Bustinduy, que pertenece al grupo de izquierda Sumar, socio de los socialistas en el Ejecutivo, denunció que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "sigue asesinando impunemente cada día" y hace lo que le da la gana con total impunidad pese al alto el fuego y defendió que España, dentro de sus capacidades, le dice que "no se puede consentir este genocidio continuado, la ocupación ilegal, la segregación, el apartheid".

"España está en el lugar correcto", concluyó.