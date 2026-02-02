Guatemala felicita a Fernández por su "contundente" triunfo en comicios de Costa Rica

"Felicito a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica por su contundente victoria", aseveró el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, mediante sus canales oficiales de comunicación.

"En Guatemala cuentan con un aliado para trabajar juntos por el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, y de la región centroamericana", añadió.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La nueva gobernante, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente, Rodrigo Chaves.