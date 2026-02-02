Guatemala inicia ciclo escolar público a la espera de más de 3,1 millones de estudiantes

"Este es un año que va a ser bueno", expuso el mandatario en la aldea San Antonio Serchil, en el departamento (provincia) de San Marcos, a unos 250 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

"Hemos trabajado mucho para que las escuelas puedan recibirlos en las mejores condiciones", añadió Arévalo de León ante un nutrido público de estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta del cantón El Cerro, al recordar que recibieron las escuelas de Administraciones pasadas "en ruinas, sucias y descuidadas".

Por su parte, la ministra de Educación, Anabella Giracca, aseguró en compañía del gobernante que este inicio del ciclo escolar "es distinto porque Guatemala ha empezado" a encontrarse con un sistema educativo eficiente.

"Durante muchos años la educación pública fue tratada como si fuera lo último en la lista" de prioridades, puntualizó la funcionaria, quien recordó que en Gobiernos anteriores hubo un "abandono" de las escuelas.

De acuerdo al Ministerio de Educación guatemalteco, en los últimos dos años se han remodelado 22.300 centros educativos de los 35.922 existentes. Además, se han contratado a más de 30.000 nuevos docentes y se inauguraron 500 nuevos centros para alumnos de secundaria, precisó Giracca.

Las autoridades han indicado que esperan superar los 3,1 millones de estudiantes que asistieron a las escuelas públicas en 2025. De igual manera, el ciclo escolar privado, que inició en enero pasado, suma otros 940.000 niños y adolescentes en las aulas.

En ciudad de Guatemala, la jornada educativa empezó marcada por el frío, con bajas temperaturas poco comunes para febrero. Sin embargo, ello no fue impedimento para los estudiantes y maestros.

"Tenemos refacción y útiles escolares" desde febrero, a diferencia de otros años, dijo con orgullo a EFE Alma Rodríguez, directora de la escuela pública Miguel García Granados, donde esperan a poco más de 500 alumnos.

Para la directora educativa, es trascendental la influencia de los padres y madres en el desarrollo de sus hijos. "Desearíamos que los papás se involucren más con la educación de sus hijos", recalcó Rodríguez.

De igual manera, Flor de María Díaz, maestra y subdirectora de la misma escuela pública, afirmó que "esperan" el "entusiasmo" de los alumnos y "salir adelante con la calidad educativa" del ciclo escolar que empieza, para el cual las inscripciones están aún abiertas.

Según datos oficiales preliminares de 2024, aunque la tasa de cobertura en el nivel primario alcanzó aproximadamente el 95%, el acceso disminuye en las etapas posteriores, ya que solo el 53% de los jóvenes ingresa al nivel básico y apenas un 25% llega al diversificado.