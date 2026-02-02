Hamás dice estar listo para transferir competencias a Comité Nacional que gestionará Gaza

"En cuanto el comité entre en el territorio de Gaza, se iniciará el proceso de transferencia de forma transparente y exhaustiva en todos los ámbitos", detalló el portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassam, en un comunicado.

Por el momento, sus miembros permanecen en Egipto en espera de poder ir a la Franja a hacerse cargo del gobierno gazatí, mientras se negocia paralelamente el desarme de Hamás.

Qassam expresó que será de un proceso de traspaso de competencias "transparente, completo y digno", mediante una comisión que supervisará el procedimiento.

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que faciliten la labor del Comité aquí, en la Franja de Gaza, hasta que podamos asistir al inicio de la recuperación de la Franja de la catástrofe que la ha azotado durante dos años de guerra de exterminio", afirmó el portavoz del brazo político de Hamás en Gaza.

El pasado 26 de enero el Gobierno de Hamás en Gaza ya llamó a todos sus trabajadores, tanto civiles como militares, a cooperar plenamente y facilitar las tareas del recién constituido NCAG, un órgano constituido por 15 palestinos de acuerdo al plan de tregua para Gaza, ideado por Estados Unidos.

En una circular dirigida a todos los empleados de ministerios e instituciones gubernamentales se les pedía "demostrar plena cooperación, facilitar las tareas del Comité Nacional y continuar brindando servicios en todos los sectores civiles y de seguridad".

En dicho documento, se exponía que el pueblo gazatí está viviendo una "nueva fase" y que la reconstrucción de sus hogares, la gestión de sus asuntos internos y la administración del territorio son "derechos fundamentales garantizados por la ley divina y el derecho internacional".

Supervisado por otros órganos como la Junta de Paz y el Comité Ejecutivo, el NCAG tiene el mandato de "asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas", según se anunció en su presentación en El Cairo.