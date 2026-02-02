Hospital de Barcelona hace el primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Así lo anunció este lunes el hospital barcelonés en una rueda de prensa en la que estaba la receptora, Carme, quien sufrió una infección que provocó la muerte de células y tejidos de la cara.

Donante y receptor del trasplante de cara deben compartir sexo y grupo sanguíneo, y presentar unas medidas antropométricas de la cabeza semejantes.

La cara concentra la imagen que el individuo proyecta hacia los demás y está muy ligada a la identidad personal.

"El hecho de tener una donante que recibió la eutanasia nos permitió la planificación en 3D tanto de la paciente como de la donante, cosa que facilitó el trabajo", explicó el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital barcelonés, Joan-Pere Barret.

Este hospital público, referente en Cataluña y en el resto de España, apuesta por la investigación y la innovación aplicadas a la asistencia clínica. Cuenta con 11.000 profesionales y tiene en marcha 92 grupos de investigación y 1.377 ensayos clínicos activos, según datos del centro en su página web.