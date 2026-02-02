Hungría denuncia ante la Justicia de la UE el veto a la compra de gas ruso desde 2027

"El Gobierno húngaro presentó una demanda ante el TJUE solicitando la anulación de la medida", afirmó en un comunicado el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

Szijjártó reiteró en esa nota que la aprobación de la medida el pasado día 26 por parte del Consejo de la Unión Europea debería haber sido por unanimidad y no por mayoría simple ya que, opinó, se trata de una sanción contra Rusia y no una decisión económica.

"Es una burla que la medida se haya aprobado disfrazada de política comercial", recalcó el ministro, al agregar que los tratados de la UE establecen que son los países miembros los que deciden qué fuentes de energía compran.

El tercer argumento que el Gobierno húngaro estableció contra la medida en su demanda alude a la norma comunitaria de "principio de solidaridad energética".

En la práctica, esta norma significa que el suministro energético de los países de la UE debe estar garantizado.

"Es evidente que la decisión de Bruselas incumple este principio, al menos en el caso de Hungría", agregó el ministro.

El Diario Oficial de la UE publicó hoy el reglamento que fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es el mejor aliado de Moscú en la UE.

Hungría compra a Rusia al menos el 85 % y el 65 % respectivamente del gas y petróleo que usa.

El Consejo de la UE aprobó la semana pasada el reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado (GNL) de Rusia desde principios 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de ese mismo año.

El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico también ha anunciado que su país denunciará ante el TJUE la prohibición.

Szijjártó ha colocado hoy el asunto en el contexto de las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril, al afirmar que la garantía de que se siga adelante con la demanda es que vuelva a ganar el Fidesz, el partido de Orbán.

La mayoría de las encuestas prevén una derrota de Fidesz -en el poder desde 2010- frente al mayor partido de la oposición, el conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, un disidente de la formación gubernamental.

Según el último sondeo del Instituto Medián, el 51 % de los votantes apoya el Tisza y el 39 % el Fidesz.