IA y elecciones: Brasil debate cómo frenar las noticias falsas de nueva generación

El Tribunal Superior Electoral (TSE) realizará entre el martes y el jueves una serie de audiencias públicas para mejorar las normas del proceso electoral.

La mayor democracia de Latinoamérica celebrará el próximo 4 de octubre presidenciales, regionales y legislativas, y cualquier persona, física o jurídica, podrá elevar sus recomendaciones a la corte para su consideración.

En este marco, el uso indebido de la inteligencia artificial, cada vez más extendido entre candidatos y votantes, es uno de los temas más candentes por su capacidad para perfeccionar las noticias falsas.

El TSE fue pionero y ya estableció unas reglas mínimas en las municipales de 2024: obligó a los candidatos a identificar la propaganda generada con IA, y prohibió el uso de 'chatbots' que simularan conversaciones con electores, así como el uso de las llamadas ‘deepfakes’.

Este último método se vale de videos, fotos y audios de apariencia hiperrealista, pero con informaciones falsas, y su utilización se está extendiendo como la pólvora.

"Venimos percibiendo que la IA se está usando para contenido político en redes, ya sea para atacar a posibles candidatos o introducir un discurso de izquierda o de derechas", explica a EFE Matheus Soares, coordinador del Observatorio IA en las Elecciones.

El año pasado se intensificó bastante ese fenómeno y Soares teme que gane tracción a medida que se acerquen las elecciones. Porque aunque la campaña no ha empezado oficialmente, en las redes ya hay movimiento.

Un ejemplo: en enero circuló un audio falso con una voz semejante a la del líder chavista Nicolás Maduro, supuestamente declarando ante la Justicia de Estados Unidos tras su captura en Caracas.

En él acusaba al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección y favorito en los sondeos, de pertenecer al llamado 'Cartel de los Soles', una supuesta organización narcotraficante que operaría desde dentro de la administración venezolana.

El contenido salió de un perfil dedicado a la producción de "audios sintéticos" y fue desmentido por verificadores.

Otro audio generado por IA simuló la voz de Lula como si estuviera agradeciendo a la Corte Suprema por encarcelar al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado.

"Los audios con IA son cada vez más difíciles de percibir", advierte Soares.

El TSE está atento. En 2025, montó un grupo de trabajo con nueve integrantes, entre jueces, fiscales y académicos, para proponer diagnósticos e investigaciones frente a las nuevas formas de desinformación.

La presidenta del tribunal, Cármen Lúcia Antunes, prometió a su vez que actuará con "firmeza" ante "cualquier tipo de contaminación" electoral, al mencionar la IA como uno de los desafíos clave.

Asimismo, se espera que el TSE aplique la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en 2025, cuando amplió la responsabilidad de las empresas de redes sociales, que ahora estarán sujetas a sanciones si no retiran "inmediatamente" contenidos que constituyan delitos graves.

Brasil viene de unas turbulentas elecciones en 2022, marcadas por la intensa campaña de descrédito contra el sistema electrónico de votación y las instituciones democráticas que promovió Bolsonaro en el marco de su complot golpista, según el Supremo.

El TSE "respondió dándose poderes extraordinarios, justificados en la época, ante el ataque coordinado contra el sistema electoral", analiza Pablo Ortellado, profesor de Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de São Paulo (USP) y coordinador del Monitor del Debate Político en el Medio Digital.

Además, en las últimas campañas, el tribunal contó con la colaboración, mediante memorandos de entendimiento, de las principales plataformas, como Meta —dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp— y Google.

Pero esa alianza ya no está garantizada, según los expertos consultados por EFE, que apuntan al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y a los cambios en las políticas de las grandes tecnológicas.

"Desde inicios de 2025 hubo un cambio grande de rumbo de las plataformas. Mark Zuckerberg anunció el cierre de su programa de verificación de datos y cambios en la política de moderación de contenido. Cuando Elon Musk compró X también hubo un cambio grande", apunta Liz Nóbrega, coordinadora de Aláfia Lab, un centro de investigación sobre internet, política y vida cotidiana.

Nóbrega considera que, por el discurso de sus propietarios, no parece haber "una apertura tan grande" de las plataformas para colaborar con la justicia electoral.