Incautan en Panamá 811 paquetes de droga encontrados en un puerto del Pacífico

El alijo de los 811 bultos con la presunta sustancia ilícita fue hallado por agentes de la Policía Nacional (PN) y personal de la fiscalía antidrogas en un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico.

"La carga tenía como destino final India", señala la información oficial, que no específica el peso total y el tipo de droga incautada.

Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Este domingo las autoridades panameñas informaron del decomiso de 3.029 paquetes de droga y la detención de cinco ciudadanos extranjeros en un operación marítima en su litoral del Caribe.

El decomiso del domingo está entre los más cuantiosos en lo que va de año en Panamá, junto con el de 5.356 paquetes de droga realizado el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Panamá incautó 129 toneladas de drogas en el 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.