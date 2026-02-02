Irán realiza maniobras militares cerca de la frontera con Irak

Los ejercicios se llevan a cabo en el distrito de Qasr-e Shirin, en la provincia iraní de Kermanshah y fronterizo con Irak, informó el gobernador de la zona, Mohammad Shafiei, a la agencia Mehr.

“Las condiciones en la zona se mantienen normales y estables. Los ejercicios militares se llevan a cabo de manera rutinaria para potenciar la preparación operacional de las Fuerzas Armadas, indicó la fuente.

Shafiei alertó que si se escuchan explosiones en la zona se deberían a estos ejercicios.

El sábado se produjeron dos explosiones en accidentes en las ciudades de Ahvaz y Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, que causaron seis muertos y provocaron temores de que se trataba de ataques estadounidenses.

Estados Unidos volvió ayer a amenazar con un ataque a Irán si no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

Washington ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.