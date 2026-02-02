Israel ha matado a 526 gazatíes desde al alto el fuego, tras otros 3 muertos este lunes

Un portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí, del gobierno de Hamás, confirmó a EFE que ha habido 523 fallecidos hasta el domingo 1 de febrero, a lo que se suman tres nuevos fallecidos desde esta madrugada.

El Ejército israelí mató este lunes a un niño de 3 años en un bombardeo contra tiendas de campaña de Al Iqlimi, en la gobernación de Jan Yunis, sur de Gaza, informó una fuente del Hospital Naser, que recibió el cuerpo del menor.

El centro médico detalló que la muerte del niño, identificado como Iyad Ahmed Naeem al Rabai, se produjo como consecuencia de un ataque perpetrado por buques de guerra israelíes en esa área costera de Mawasi, fuera del control que ejerce Israel en parte de la Franja.

Mawasi alberga un extenso campamento de desplazados donde decenas de miles de palestinos viven en condiciones precarias.

También en Mawasi, un palestino de 40 años murió abatido por fuego israelí, según una fuente del Hospital Naser.

Además, una tercera persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero contra la ciudad de Yabalia (norte), de acuerdo con el Hospital Ahli.

Hace solo dos días, el sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí, en la jornada más letal desde el alto el fuego, fruto de una oleada de bombardeos israelíes a lo largo de la Franja.

El Ejército israelí confirmó a EFE "numerosos ataques" contra la Franja y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.