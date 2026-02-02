Iván Cepeda no prometió eliminar el Banco de la República si gana la presidencia

Usuarios en redes sociales como X, Facebook y Threads comparten una imagen etiquetada con los logotipos del diario colombiano El Tiempo y el canal Citytv, que muestra a Cepeda junto a la frase “En mi PRESIDENCIA El banco de la república será eliminado (sic)”.

“Sería banco de la república de los guerilleros (sic)”, comenta un internauta en una de las publicaciones que le atribuyen a Cepeda dicha propuesta.

HECHOS: Iván Cepeda no ha afirmado que eliminará el Banco de la República si gana las elecciones presidenciales en Colombia. El contenido que circula en redes sociales suplanta la identidad de El Tiempo y Citytv, como lo demuestra un análisis de la imagen y diferentes búsquedas en los canales de ambos medios. No existen rastros de dichas declaraciones en medios de comunicación ni en las redes del candidato.

En primer lugar, una búsqueda con las palabras clave “Banco de la República” y “eliminado” en el perfil de X de Cepeda no arrojó resultados vinculados a la cita atribuida al candidato. Una revisión de sus cuentas en Facebook e Instagram tampoco arroja rastros de dicha propuesta.

Entretanto, una revisión de su página web demuestra que el candidato del Pacto Histórico no ha planteado la eliminación de la mayor autoridad monetaria de Colombia, ni arroja resultados sobre propuestas similares.

Por otra parte, ningún medio de comunicación, incluida la Agencia EFE, ha informado sobre promesas del candidato de izquierdas de cerrar el Banco de la República, tal y como lo demuestra una búsqueda en línea.

Aunque el contenido copia la línea gráfica empleada por El Tiempo y Citytv en sus redes sociales, una comparación con publicaciones reales revela diferentes inconsistencias que denotan su falsedad.

Por ejemplo, en la pieza difundida en línea, el ícono de Citytv se sale de los márgenes del cintillo en el que aparece, algo que no ocurre en las publicaciones auténticas.

Por otro lado, el texto con la cita que se le atribuye al político colombiano cuenta con varios errores como nombrar al Banco de la República sin mayúsculas o la escritura de palabras en mayúscula dentro del titular, una práctica que no siguen los contenidos publicados en redes por El Tiempo y Citytv, medios que hacen parte de la Casa Editorial El Tiempo.

Ninguno de estos medios ha publicado esta noticia o algún reporte similar, como lo prueban búsquedas con palabras clave en sus páginas web y diferentes revisiones de sus redes sociales.

Este mensaje se difunde en el contexto electoral previo a los comicios presidenciales en Colombia, en el que Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, se ha consolidado como líder de intención de voto en las primeras semanas del 2026, según datos publicados por diversas encuestadoras y recogidos por la Agencia EFE.

En definitiva, no es cierto que el senador colombiano Iván Cepeda prometiera eliminar el Banco de la República si gana las elecciones presidenciales. Ni El Tiempo ni Citytv han replicado dicha afirmación, de la que no existen rastros en línea. La imagen difundida en línea suplanta la identidad de ambos portales informativos.