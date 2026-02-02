Jeque emiratí invirtió en empresa cripto de la familia Trump días antes de la investidura

La operación se realizó a través de Aryam Investment, que se habría hecho con el 49% de la compañía, convirtiéndose en el mayor accionista externo de World Liberty, que es la firma detrás de la moneda USD1 y además está respaldada por bonos del gobierno estadounidense y activos líquidos, según las mismas fuentes.
El acuerdo, conforme a lo desvelado por WSJ, fue firmado por Eric Trump días antes de que su padre se convirtiera de nuevo en presidente de Estados Unidos y habría generado unos beneficios de unos 187 millones de dólares hacia empresas de la familia Trump y unos 31 para compañías relacionadas con la familia Witkoff.
La empresa WLF fue fundada por Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, junto con dos hijos del empresario Steve Witkoff, actual enviado especial de la Casa Blanca para varios procesos de paz internacionales como el conflicto en Oriente Medio o la guerra de Ucrania.
La revelación pone en entredicho la compatibilidad de los negocios privados del presidente de Estados Unidos y su familia y el cargo que desempeña, tanto por las sospechas de enriquecimiento a partir de información privilegiada como por la peligrosa combinación entre intereses particulares y decisiones de política exterior.
Respecto a las dudas abiertas por la posible conexión entre este contrato y la firma posterior de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y los Emiratos para el acceso a chips de inteligencia artificial de fabricación estadounidense, el portavoz de WLF, David Wachsman, negó al medio Finantial Times (FT) cualquier relación.
Desde la Casa Blanca, y también consultados por FT, aseguraron que Trump "actúa únicamente en el mejor interés del público estadounidense" y que sus activos se encuentran en un fideicomiso administrado por sus hijos.
Desde la década de 1970, los presidentes suelen vender sus activos o colocarlos en un blind trust (fideicomiso ciego) para evitar incompatibilidades o sospechas de irregularidades. Sin embargo, Trump rompió en gran medida con esa práctica al mantener la propiedad de la Trump Organization y transferir su gestión a estructuras de fideicomiso administradas por sus hijos y aliados.
Algunas organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) han denunciado más de 3.700 conflictos de interés durante el primer mandato de Trump, vinculados a que mantuvo la propiedad de sus hoteles, campos de golf y otros negocios mientras era presidente.