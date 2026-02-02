Jueza bloquea temporalmente restricción a congresistas para visitar centros de ICE en EEUU

En la opinión dada este lunes, la jueza Jia M. Cobb se puso del lado de 13 miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. que demandaron a la Administración del presidente Donald Trump por no permitirles acceso a las cárceles migratorias y centros de detención de paso.

En concreto, Cobb bloqueó temporalmente una medida emitida por la secretaria del DHS, Kristi Noem, el pasado 8 de enero que requería a los congresistas que quisieran visitar los recintos proporcionar previo aviso de siete días.

La iniciativa se emitió después de la muerte de la estadounidense Renée Good el pasado 7 de enero, impidiendo el ingreso de las congresistas demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el edificio federal de Mineápolis, donde se concentraron los operativos migratorios, que desembocaron también en la muerte a tiros de Alex Pretti.

Desde el año pasado, el Gobierno Trump ha mantenido un pulso con los demócratas impidiendo su ingreso a los centros de detención y las instalaciones del ICE, donde son procesados los detenidos.

El DHS ya había implantado el requisito de aviso previo de los congresistas, y en diciembre pasado Cobb ya había puesto una suspensión temporal sobre otra restricción impuesta.

Las visitas de los congresistas demócratas a las cárceles han ayudado a dar luz sobre las condiciones de los detenidos, en muchos casos con denuncias de falta de atención médica o barreras para que los detenidos se comuniquen con sus familiares.

Por ejemplo, la semana pasada una delegación de legisladores se hizo presente en el Centro de Detención de Dilley en Texas, lo que ayudó a la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián Conejo que regresaron a Minesota el domingo, tras ser detenidos en un operativo que causó revuelo internacional.