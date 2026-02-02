Kallas rechaza que haya un distanciamiento entre la Unión Europea y la OTAN

"No creo que haya un distanciamiento, lo que estamos intentando es que los países miembros inviertan más en defensa y que lo hagan de forma conjunta", dijo Kallas en una rueda de prensa en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Kallas resaltó que 23 de los 27 países de la UE forman parte de la OTAN y que trabajan "mano a mano" con la Alianza para aumentar la cooperación, si bien admitió la necesidad de que la UE sea "más independiente" en materia de seguridad.

La jefa de la diplomacia europea había no obstante rechazado, minutos antes, la posibilidad de crear un ejército europeo, durante un coloquio con Støre en la Conferencia de Seguridad de Oslo.

Esa postura contrasta con la del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, que sí ha mencionado la posible creación de un ejército comunitario para ganar progresivamente más autonomía militar y reducir dependencias de Estados Unidos.

Kallas defendió también en su intervención la necesidad de actualizar la estrategia de la UE para el Ártico, que cree "un poco desfasada" y que debe incluir no sólo cuestiones medioambientales, sino también de seguridad.

Preguntada por el cambio de estrategia de Estados Unidos con Europa, Kallas opinó que no es una cuestión iniciada por el presidente Donald Trump, sino un proceso originado con anterioridad.

"En realidad, si miramos la política trasnacional o si miramos a las decisiones que han tomado las distintas administraciones, no empezó con el presidente Trump. Creo que hay una gran convergencia en las políticas de diferentes administraciones", afirmó.

Kallas viajará este lunes a la localidad noruega de Tromsø, donde mañana intervendrá en la conferencia Fronteras Árticas.